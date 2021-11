Efteling

Foto's: Efteling controleert voortaan op QR-codes bij de ingang

Bezoekers van de Efteling hoeven vanaf vandaag nog maar op één plek hun coronatoegangsbewijs te laten zien, namelijk bij de ingang. Voor het entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen is een nieuw controlepunt geïnstalleerd, met dranghekken. Medewerkers staan klaar om de QR-code in de CoronaCheck-app te scannen.



Klapborden wijzen aanwezigen erop dat ze hun coronabewijs en identiteitsbewijs gereed moeten houden. De coronapas is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Personen vanaf 14 jaar moeten zich ook legitimeren.

Dankzij de check bij de entree konden alle andere controles in het park, bijvoorbeeld bij restaurants en terrassen, opgedoekt worden. Bovendien hoeven bezoekers geen mondkapje meer te dragen en geen anderhalve meter afstand te houden.



Capaciteit

Voor de Efteling scheelt dat een hoop werk. Zou men niet gekozen hebben voor deze oplossing, dan had het park vandaag weer volgezet moeten worden met hekken, borden, pijlen en schermen. Ook voor de capaciteit van de attracties is afstand houden desastreus: grofweg de helft van de zitplaatsen blijft dan leeg.



Wie niet volledig gevaccineerd of recent genezen is, kan zich voorlopig nog gratis laten testen. Daarvoor werd op de bussenparkeerplaats een testcentrum opgezet. Het maken van een afspraak kan via testenvoortoegang.org. De uitslag volgt binnen vijftien tot dertig minuten.