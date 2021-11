Efteling

Paard van Sinterklaas toegevoegd aan Efteling-attractie Carnaval Festival

Sinterklaas staat niet meer in zijn eentje in Carnaval Festival in de Efteling. De goedheiligman heeft gezelschap gekregen van zijn paard. Efteling-bezoekers komen sinds dit weekend niet alleen de Sint tegen, maar ook zijn trouwe schimmel Ozosnel.



Sinds 2011 wordt Sinterklaas jaarlijks toegevoegd aan de Nederlandse scène van de vrolijke darkride, zodra hij in het land is. Tien jaar later kwam daar het paard bij, uitgevoerd in de bekende Carnaval Festival-stijl. Beide figuren bewegen niet. Na pakjesavond worden de poppen weer weggehaald.

Dankzij het Sinterklaasjournaal weten we dat Sinterklaas sinds 2019 rijdt op het paard Ozosnel, de opvolger van Amerigo. De naam van het dier werd gebaseerd op een zin uit het klassieke sinterklaaslied Hoor De Wind Waait Door De Bomen.