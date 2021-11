Efteling

Efteling-attracties gaan eerder dicht door nieuwe coronaregels

Bezoekers van de Efteling moeten voorlopig rekening houden met aangepaste sluitingstijden van de attracties. Normaal gesproken blijven de wachtrijen bij de attracties geopend tot het park sluit. Vanwege de nieuwe coronaregels moeten de attracties bij sluitingstijd helemaal leeg zijn.



Daardoor kan het voorkomen dat populaire attracties met lange wachttijden al een half uur, drie kwartier of zelfs een uur vóór sluitingstijd worden afgesloten. Vandaag waren de meeste grote attracties om 17.30 uur bijvoorbeeld al niet meer toegankelijk. Op die manier krijgen wachtende bezoekers de kans om de vóór 18.00 uur een ritje te maken.

De Efteling zou de komende weken eigenlijk tot 19.00 of 20.00 uur geopend zijn in de weekenden. Het kabinet heeft echter bepaald dat pretparken en dierentuinen voortaan al om 18.00 uur dicht moeten zijn.



Mondkapjes

Daarnaast keert de verplichte anderhalve meter afstand terug op alle plekken waar geen coronacheck plaatsvindt. Om die reden moeten alle Efteling-bezoekers vanaf morgen een coronabewijs laten zien bij de entree. Mondkapjes dragen is dan ook niet meer noodzakelijk.