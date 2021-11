Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen voert coronabewijs in op maandag 15 november

Wildlands Adventure Zoo Emmen kiest voor het coronatoegangsbewijs. Vanaf maandag 15 november hebben alle bezoekers van 13 jaar en ouder een vaccinatie-, herstel- of testbewijs nodig om binnen te komen. Dat laat de Drentse dierentuin vandaag weten in een verklaring.



Door bij de entree op coronabewijzen te controleren, vervallen de mondkapjesplicht en de anderhalvemeterregel. Ook zijn er geen individuele controles meer nodig bij de horeca. "Op deze manier kunnen wij voor elke bezoeker en medewerker een gezellig en veilig dagje uit garanderen", meldt Wildlands.

Het park zou "geen andere keuze" hebben. Toch is het coronabewijs zondag nog niet nodig. Bezoekers moeten dus één dag verplicht anderhalve meter afstand van elkaar houden. De nieuwe landelijke coronaregels gaan vanavond in.



Vrijwillig

Gisteravond werd al duidelijk dat ook de Efteling vrijwillig kiest voor een coronacheck bij de entree, vanaf zondag 14 november. Andere grote attractie- en dierenparken in Nederland prefereren vooralsnog de terugkeer naar anderhalve meter afstand. Ondertussen werkt de politiek aan een wetswijziging die een coronabewijs voor alle bezoekers verplicht stelt.