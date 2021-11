Disneyland Paris

Toch weer strengere regels voor mondkapjes in Disneyland Paris

Disneyland Paris scherpt de regels voor het dragen van mondkapjes toch weer aan. Vorige maand werd bekend dat kinderen van 6 tot 11 jaar geen mondmasker meer hoefden te dragen. Die versoepeling is deze week teruggedraaid.



Sinds maandag 15 november hebben ook kinderen tussen 6 en 11 jaar weer een mondkapje nodig, al wordt er niet streng op gecontroleerd. De maatregel geldt voor de twee Disney-parken en de overdekte locaties in Disney Village. Maskers mogen officieel alleen af tijdens het eten en drinken en bij fotopunten met Disney-figuren.

Verder is het tonen van een coronapas ook verplicht in Disneyland, al wordt er niet gevraagd om identiteitsbewijzen. Afstand houden is niet meer nodig. De karretjes en bootjes van attracties worden momenteel volledig gevuld.