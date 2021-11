Efteling

Efteling kiest alsnog voor verplicht coronabewijs vanaf zondag 14 november

Alle bezoekers van de Efteling hebben vanaf zondag 14 november een coronatoegangsbewijs nodig. Dat heeft het attractiepark besloten na overleg met de gemeente. Vanaf zondag moeten bezoekers weer anderhalve meter afstand houden, tenzij er gewerkt wordt met coronabewijzen. Voor de Efteling is een coronacheck bij de entree dan de meest logische keuze.



Zou men daar niet voor kiezen, dan had het park weer aangepast moeten op anderhalve meter afstand tussen huishoudens, inclusief borden, hekken en schermen. In een verklaring wijst de Efteling erop dat het kabinet al bezig was met de invoering van een coronabewijs voor alle pretparken en dierentuinen.

"Dit betekent dat we QR-codes bij de entree van het park gaan scannen", meldt de Efteling. "We weten nu nog niet per wanneer dit zo is. Vooruitlopend hierop gaat de Efteling, op dwingend advies van de gemeente, vanaf zondag 14 november gasten al om een coronatoegangsbewijs vragen."



Kort tijdsbestek

"Het is voor ons gewoonweg niet mogelijk om in dit korte tijdsbestek alle bewegwijzering en belijning opnieuw aan te brengen en zo de anderhalve meter afstand te garanderen. Ons park is 65 hectare groot en we hebben tweehonderd unieke locaties. We kunnen dus niet anders dan nu al een coronatoegangsbewijs vragen bij de entree, als we ons aan de maatregelen willen houden."



De Efteling voelt zich voor het blok gezet. "We voelen ons gedwongen om nu deze keuze te maken en het doet pijn dat we niet de toegankelijkheid te kunnen bieden die we al bijna zeventig jaar nastreven, vanuit de gedachte dat iedereen in de Efteling welkom is. Gasten die zondag 14 november 2021 niet willen of kunnen komen vanwege deze controle, mogen op een ander moment terugkomen."



Testlocatie

Op het parkeerterrein wordt een testlocatie van Testen voor Toegang opgezet, bedoeld voor Efteling-bezoekers en inwoners van de gemeente Loon op Zand. Testen is gratis. De uitslag volgt binnen vijftien tot dertig minuten per mail. Een afspraak maken kan via testenvoortoegang.nl.



Dit bericht wordt later aangevuld.