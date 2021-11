Parc Astérix

25 bedreigde diersoorten moeten wijken voor nieuwe achtbaan Parc Astérix

De lanceerachtbaan die Parc Astérix in 2023 wil openen, heeft grote gevolgen voor de omgeving. 25 bedreigde diersoorten die rond het pretpark leven, moeten hun heil elders zoeken. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.



De achtbaan, die vier lanceringen telt en 51 meter hoog wordt, komt in het noordwestelijke deel van het park te liggen. Het gaat om een gebied van 3 hectare dat nu nog bebost is. Er zijn onder meer rode eekhoorns, salamanders, ringslangen, groenlingen, bonte spechten, mezen en dwergvleermuizen te vinden. Hun leefomgeving wordt straks met de grond gelijk gemaakt.

Toch kreeg Parc Astérix op 6 september toestemming voor de uitbreiding. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. De Franse biodiversiteitswet verplicht het attractiepark om de gekapte bomen niet alleen te compenseren, maar er zelfs een groter natuurgebied voor in de plaats te bouwen.



Attractieaanbod

Dat wordt gerealiseerd bij het nabijgelegen bos van Moirrière. Parc Astérix zal daar zo'n 150 nieuwe bomen planten. "Door de toename van het aantal bezoekers ontstaat de noodzaak om ons attractieaanbod te vergroten, aldus projectmanager Matthieu Galus. "Het combineren van zorg voor het ecosysteem en de wensen van het publiek is onze prioriteit."



De verwachting is dat de dieren die nu rond Parc Astérix leven simpelweg een stukje op zullen schuiven. Diverse specialisten gaan controleren hoe de populaties rond het pretpark zich ontwikkelen. Zo zal een deskundige vijftig jaar lang elke zes maanden checken of de nachtzwaluw zich nog thuisvoelt in het gebied.