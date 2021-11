Looopings

Looopings kiest nieuwe partner voor merchandise

Looopings gaat in zee met Pretparkwinkel.nl voor het produceren en distribueren van alle officiële Looopings-merchandise. Wie op zoek is naar Looopings-souvenirs, kan daarvoor vanaf nu exclusief terecht op Pretparkwinkel.nl.



Beide partijen werkten het afgelopen jaar al samen voor de productie van een officiële Looopings-pin - die inmiddels uitverkocht is - en luxe Looopings-sokken. Voortaan wordt ook de Looopings-kleding door Pretparkwinkel.nl verzorgd. In de online winkel zijn al verschillende T-shirts en hoodies verkrijgbaar.

"Pretparkwinkel.nl staat voor kwaliteit, met producten voor alle pretparkfans", vertelt eigenaar Nando de Kroon. "Een uitstekende match. En door de volledige merchandise-collectie uit te besteden, is Looopings verzekerd van een betrouwbare partner en een uniek aanbod."



Ludiek

De Looopings-collectie op Pretparkwinkel.nl is ook direct te bekijken via looopings.nl/webshop. Het blijft niet bij pins en kleding, aldus De Kroon. "We werken aan verschillende ludieke items voor de échte fans, waarvan we de eerste heel snel gaan lanceren: net op tijd voor de feestdagen."