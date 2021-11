Efteling

Frans piratenrestaurant draait Efteling-muziek: 'We gaan uitzoeken hoe het zit'

Een themarestaurant in Frankrijk verdient niet bepaald de originaliteitsprijs. Eetgelegenheid Pirates Paradise in Lille blijkt schaamteloos verschillende nummers uit de Efteling te gebruiken. Gasten krijgen tijdens het eten muziek voorgeschoteld van Baron 1898, Joris en de Draak en De Vliegende Hollander.



Pretparkfan Danny van der Weel wist niet wat hij hoorde toen hij afgelopen week een bezoek bracht aan het restaurant in de Noord-Franse stad. Hij bracht in beeld hoe acteurs een show opvoerden met op de achtergrond de soundtracks van de beroemde Efteling-attracties.

Een woordvoerder van de Efteling heeft met verbazing naar de filmpjes gekeken. "Al zien we het natuurlijk als een compliment dat er Efteling-muziek gebruikt wordt", reageert de voorlichter. Worden er juridische stappen ondernomen? "We gaan wel even uitzoeken hoe het precies zit, want deze muziek hoort uiteraard bij onze attracties."