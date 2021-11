Efteling

Efteling-bezoekers kunnen voortaan laten weten dat aangegeven wachttijd niet klopt

De Efteling heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de officiële Efteling-app. Gebruikers kunnen vanaf nu laten weten dat een opgegeven wachttijd bij een attractie niet klopt. Daarvoor werd naast de wachttijd een icoontje van een vlaggetje toegevoegd.



Wie daar op drukt, krijgt drie verschillende opties te zien: "De wachttijd is langer dan staat aangegeven", "De wachttijd is korter dan staat aangegeven" en "De wachttijd klopt precies".

Op die manier wil men ervoor zorgen dat de aangegeven wachttijden zo accuraat mogelijk zijn. "Met jouw feedback kunnen we onze wachttijdinformatie verbeteren", valt er te lezen na het opgeven van een keuze.



Gratis

Ondertussen werkt de Efteling nog aan een andere functionaliteit voor in de app. Het is de bedoeling dat bij attracties ook komt te staan hoe de wachttijd zich naar verwachting de rest van de dag zal ontwikkelen. De Efteling-app is gratis te downloaden voor iPhones en Android-toestellen.