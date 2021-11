Disneyland Paris

Lampjes en lichteffecten: nieuwe kerstparade Disneyland Paris in het donker

De nieuwe kerstparade van Disneyland Paris fungeert ook als een lichtjesparade. Overdag is Mickey's Dazzling Christmas Parade te zien als een reguliere optocht. Na zonsondergang komt de stoet nog een keer voorbij, maar dan met lampjes en bijzondere lichteffecten.



Een video laat zien hoe fonkelende lichtjes de wagens tot leven wekken. Ook in de kostuums van dansers is verlichting verwerkt. Het kerstseizoen van Disneyland loopt tot en met zondag 9 januari 2022.

Het is lang geleden dat Disneyland Paris een speciale lichtjesparade had. Daarvoor moeten we terug naar Disney's Fantillusion, die werd opgevoerd tussen 2003 en 2012.



Stitch

Mickey's Dazzling Christmas Parade bestaat uit vijf paradewagens met bekende Disney-figuren als Mickey Mouse, Minnie Mouse, Stitch, Donald Duck en Tinkelbel. Het is de bedoeling dat de wagens op de route stoppen voor een showelement, maar dat onderdeel is tijdelijk geschrapt vanwege technische complicaties.