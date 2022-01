Kermis

Jaar cel voor eigenaar Franse kermisattractie na dodelijk ongeluk

De Franse kermisbaas Laurent Caillot is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. In 2018 kwam een 40-jarige man om het leven toen een gondel van Caillots attractie Twister afbrak. Hij moet ook een schadevergoeding betalen.



Het ongeluk vond plaats in de Oost-Franse gemeente Neuville-sur-Saône. Daarbij raakten ook tien mensen gewond, onder wie een kind van het dodelijke slachtoffer.

Caillot is onder meer veroordeeld voor doodslag. Uit onderzoek blijkt dat het onderhoud van zijn attractie tekortschoot. De molen was weliswaar door de jaarlijkste keuring gekomen, maar exploitanten bepalen in Frankrijk zelf wie deze controle uitvoert. De betreffende inspecteur heeft het probleem in het hart van de machine niet opgemerkt.



Beroepsverbod

De officier van justitie had drie jaar cel geëist tegen Caillot, waarvan twee voorwaardelijk, én een permanent beroepsverbod. Het oordeel van de rechter was dus milder. De inspecteur is vrijgelaten. Tegen hem was acht maanden cel geëist.