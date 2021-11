Kermis

Celstraffen tot veertien jaar geëist voor drugssmokkel in kermisattractie

Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van twee tot veertien jaar tegen acht verdachten van grootschalige drugssmokkel. In 2016 zouden ze 488 kilo cocaïne hebben verstopt in een kermisattractie, die per boot van Curaçao naar Nederland was vervoerd.



De coke zat in de holle armen van een zogenaamde slingshot, die waaghalzen tientallen meters de hoogte in katapulteert. De douane onderschepte de buit, met een straatwaarde van zo’n 15 miljoen euro, destijds in de haven van Rotterdam.

De verdachten zijn zeven mannen en één vrouw, in leeftijd variërend van 39 tot 61 jaar. Ze zijn afkomstig uit Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Zeven van de acht zouden lid zijn van een criminele organisatie en worden gelinkt aan het bezit van harddrugs, witwassen en vuurwapen- en munitiebezit.



Boete

Als het aan het OM ligt, moeten zij ook een boete van 50.000 euro betalen. De spil van het gezelschap is een 61-jarige man uit Den Haag, die regelmatig grote partijen cocaïne het land in zou smokkelen via Schiphol. Het OM hield hem daarom al langer in de gaten. De rechtbank doet in februari volgend jaar uitspraak.