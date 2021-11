Zoo Krefeld

Duitse dierentuin mag na grote brand nieuw apenpark bouwen

De Duitse dierentuin Zoo Krefeld mag een groot nieuw apenpark bouwen. Het project, dat zo'n 28 miljoen euro kost en in 2029 af moet zijn, is goedgekeurd door de lokale gemeenteraad. Het oude apenverblijf ging bijna twee jaar geleden in vlammen op.



Zoo Krefeld werd tijdens de nieuwjaarsnacht van 2020 opgeschrikt door een grote brand. Bijna alle dieren in het oude apenhuis kwamen daarbij om het leven. Nu heeft het park toestemming gekregen voor de komst van het nieuwe 'Artenschutzzentrum Affenpark'.

De bouw zal in vier fases plaatsvinden. De stad Krefeld legt 17,4 miljoen euro neer voor het verblijf. Het resterende bedrag moet door het dierenpark zelf worden opgehoest en komt onder meer voort uit verzekeringsgeld en donaties. De financiering is nog niet helemaal rond.



Comfort

Fase 0 is bedoeld om het comfort van de dieren op korte termijn te vergroten. De gorillatuin wordt uitgebreid tot 2000 vierkante meter, zodat de groep apen rond zilverrug Kidogo kan blijven groeien. Ook komt er een tijdelijk buitenverblijf voor de chimpansees Bally en Limbo, die de gruwelijke brand overleefden en sindsdien binnen zitten. Fase 0 moet in 2022 al af zijn en kost bijna 1 miljoen euro.



Fase 1 bestaat uit de bouw van het daadwerkelijke apenhuis, dat twee afdelingen krijgt met elk een grote buitenruimte. Bally en Limbo worden hier de nestors van een nieuwe groep chimpansees. Ook brengt Zoo Krefeld geslachtsrijpe mannelijke gorilla's onder in het verblijf, net als meerkatten of mangabeys. Met de bouw is zo'n 10 miljoen euro gemoeid. De opening van het nieuwe apenhuis staat gepland voor 2023.



Orang-oetans

De latere fases zijn op dit moment minder concreet. Zoo Krefeld wil binnen- en buitenfaciliteiten creëren voor orang-oetans, een bedreigde gibbon-soort en andere chimpansees. Na 2030 komen er mogelijk nog meer uitbreidingen, zoals een verblijf voor kleinere apen.