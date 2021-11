Efteling

Foto's: nog één dag QR-codes scannen op veel plekken in de Efteling

De Efteling is overstag: vanaf aanstaande zondag zijn coronatoegangsbewijzen verplicht voor alle bezoekers van 13 jaar en ouder. In het attractiepark waren de coronaregels pas net gewijzigd. Sinds vrijdag wordt de CoronaCheck-app op meer plaatsen gebruikt, naar aanleiding van kritiek van zorgminister Hugo de Jonge.



Hij uitte maandag in een radiointerview zijn verbazing over het ontbreken van coronacontroles bij een museum, theaters, een bioscoop en buitenterrassen in de Efteling. Naar aanleiding van die uitspraken heeft de gemeente erop aangedrongen om ook daar medewerkers neer te zetten om QR-codes te scannen.

Nu blijkt dat de veelbesproken aanscherping slechts twee dagen van kracht blijft, namelijk op vrijdag en op zaterdag. Daarna vervallen alle individuele controlepunten in het park. Door het coronabewijs bij de entree te scannen, kunnen bezoekers de rest van de dag vrij rondlopen zonder mondkapje, zonder checks en zonder onderlinge afstand.



Controlepunten

Hoe een dagje Efteling eruitziet met een heleboel controlepunten, blijkt uit een fotoreportage van Looopings. Er wordt vandaag nog gecontroleerd bij de restaurants Het Wapen van Raveleijn, Het Witte Paard, Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant, Polles Keuken, Panorama, 't Poffertje, Fabula Restaurant, De Vrolijke Noot, Station de Oost en Frau Boltes Küche, inclusief de bijbehorende terrassen.



Sommige terrassen zonder controlepunt, waaronder die bij de Smulpaap, Het Seylend Fregat en De Kombuys, zijn afgesloten met hekken. Op andere plekken zijn de terrassen naast horecalocaties wel geopend onder de voorwaarde dat het horecapunt zelf dicht is. Voorbeelden zijn De Meermin en 't Verwende Nest. Frau Boltes Küche is nu alleen nog toegankelijk voor bezoekers met een CoronaCheck-app: de ingang loopt via het terras. Voor het eerst sinds de opening kan er ook binnen gezeten worden.



Stoomtrein

In horecacomplex Station de Oost bevindt zich ook een station van de Stoomtrein. Daarom is er momenteel een coronabewijs nodig voor een treinrit van Ruigrijk naar Marerijk. Wie in Marerijk instapt, hoeft geen coronapas te laten zien. Passagiers die in Ruigrijk uitstappen, wandelen namelijk om het gebouw heen via een tijdelijke looproute.



Ook 4D-bioscoop Fabula, paardenshow Raveleijn en het Efteling Museum zijn toegevoegd aan de lijst met plekken waar een coronabewijs noodzakelijk is. De achterzijde van het museum is gesloten, zodat alle bezoekers bij de ingang gecontroleerd kunnen worden.



Sprookjesbos

Omdat toeschouwers van Fabula nu allemaal gecheckt zijn, konden de hekken in de speel- en horecaruimte bij de uitgang weggehaald worden. Opvallend genoeg valt het Openluchttheater in het Sprookjesbos, waar ook voorstellingen worden opgevoerd, niet onder de nieuwe regel.