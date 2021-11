Walibi Holland

Video: directrice Walibi Holland pleit voor opening Lelystad Airport

Walibi Holland wil dat vliegveld Lelystad Airport zo snel mogelijk in gebruik genomen wordt. Daarvoor pleit Walibi-directrice Mascha Taminiau in een lobbyfilmpje. De gloednieuwe luchthaven in Flevoland had in 2018 open moeten gaan als vakantievliegveld, om zodoende een alternatief te kunnen bieden voor Schiphol.



Onder meer door problemen met geluids- en stikstofberekeningen moest de opening al meerdere keren worden uitgesteld. Vandaag de dag ligt Lelystad Airport er verlaten bij. Ondertussen werd wel al meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe start- en landingsbaan, passagiersterminal en verkeerstoren.

Walibi Holland ligt op ongeveer een kwartier rijden van het vliegveld. Voor het attractiepark in Biddinghuizen zou de opening van Lelystad Airport dan ook goed nieuws zijn: internationale bezoekers zijn dan in een mum van tijd bij Walibi en het aangrenzende evenemententerrein, waar bijvoorbeeld muziekfestival Lowlands plaatsvindt.



Belangrijk

Als het aan directrice Taminiau ligt, wordt de luchthaven dan ook snel gebruikt voor commercieel vliegverkeer. In de video wordt benadrukt hoe belangrijk het pretpark is voor de omgeving.



"Walibi Holland innoveert met adembenemende attracties, investeert miljoenen en zit zichzelf op de kaart van de internationale zakelijke markt", meldt een voice over. "En daarom vindt Walibi dat Lelystad Airport open moet", voegt Taminiau daar aan toe.