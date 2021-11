Attractiepark Toverland

Leveranciers Toverland-uitbreiding vechten conflict uit in de rechtszaal

Twee bedrijven die betrokken waren bij de laatste grote uitbreiding van Toverland zijn verwikkeld geraakt in een juridisch conflict. Bij de bouw van de themagebieden Port Laguna en Avalon in 2018 schakelde het Limburgse attractiepark de leverancier Sijbers Support Projecten in, uit het Limburgse Kronenberg.



Sijbers kreeg de opdracht om de installaties van enkele attracties te maken, inclusief brandmeld- en inbraakinstallaties. Voor die klus werden materialen gekocht bij Acerbus International uit het Brabantse Asten. Later werd dat bedrijf ook gevraagd om monteurs te leveren. De twee firma's kregen echter ruzie.

Acerbus beweerde dat Sijbers rekening niet had betaald, meldt dagblad De Limburger. Er werd 130.000 euro geëist. Ondertussen liet Sijbers weten dat het Brabantse bedrijf de werkzaamheden niet naar behoren zou hebben uitgevoerd. Bovendien zouden er meer uren gedeclareerd zijn dan nodig. De installateur vorderde 272.000 euro van Acerbus.



Rechter

Door het meningsverschil lag het werk in Toverland enkele dagen stil. Uiteindelijk moest Sijbers een andere partij optrommelen om de klus in het pretpark af te maken. Uiteindelijk werd de kwestie voorgelegd aan de rechter.



Die stelde Acerbus in het gelijk, waardoor Sijbers alsnog de 130.000 euro moest betalen. Er volgde een hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch, maar daarbij haalde Sijbers opnieuw bakzeil. De schadeclaim van 272.000 euro van Sijbers werd verworpen, omdat het bedrijf niet hard kan maken dat er te veel uren zijn gedeclareerd. Ook is niet aantoonbaar dat het werk te laat werd opgeleverd.



Jammer

Waarschijnlijk is het laatste woord er nog niet over gezegd, want volgens Acerbus is er nog steeds niets betaald. Daarom worden nadere juridische stappen overwogen. In gesprek met Looopings noemt een woordvoerder van Toverland het zakelijke conflict "jammer", maar verder kan men geen inhoudelijk commentaar geven.



De publieksopening van Avalon en Port Laguna vond plaats op 7 juli 2018. In Avalon staan wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest. Port Laguna fungeert als de entree van het park tijdens het zomerseizoen.