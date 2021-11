Plopsaland De Panne

Kritiek op Halloween Scare Nights in Plopsaland: 'Dikke vette onvoldoende'

Plopsaland De Panne neemt Halloween totaal niet serieus. Tot die conclusie komt pretparkkenner Dennis Janssen van de podcast Ochtend in Pretparkland. In een aflevering waarin verschillende halloween-evenementen in attractieparken besproken worden, scoort Plopsaland volgens hem ver onder de maat.



"Er is één park dat echt een dikke vette onvoldoende kreeg en dat is Plopsaland De Panne", aldus Janssen. Het Vlaamse park presenteerde dit jaar drie spookhuizen en één scare zone tijdens vier Halloween Scare Nights. De kwaliteit was bedroevend, concludeert de criticus. "Ik merkte tijdens die avonden dat er heel veel dingen gewoon niet in orde waren."

De haunted houses deden hem denken aan hoe Halloween pakweg vijftien jaar geleden gevierd werd: onprofessioneel en met een lage capaciteit, waardoor er gigantische wachtrijen ontstonden. "Ze waren vooral heel erg goedkoop: we zetten een bouwhek neer en we hangen er een zeil aan en af en toe slaat er eens iemand tegen. En dat is niet meer het Halloween van nu."



Ketchup

En de scare zone? "Dat waren bouwhekken waar tegenaan werd gestampt door een paar acteurs. Gewoon een paar acteurs neerzetten die af en toe tegen een hek aan rammen en met een kettingzaag rondlopen en een beetje ketchup op hun voorhoofd: dat kan ik in mijn eigen achtertuin ook. En daarvoor koop ik geen ticket voor een pretpark tijdens Halloween."



Plopsaland staat volgens Janssen voor een belangrijke keuze: stoppen met de enge halloweenavonden of doorgaan op een andere manier. "Maar neem het dan serieus en ga kijken bij andere parken en bij bedrijven die je kunnen helpen. Het is geen goed teken als je als liefhebber van halloween-evenementen in pretparken naar buiten loopt en denkt: dit was het niet waard."



Champions League

De ervaringsdeskundige herinnert zich nog hoe Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof afgelopen zomer vol trots aankondigde dat hij met de Plopsa Group "Champions League-niveau" wilde halen. "Goed dat je dat zegt en dat je ambitie toont, maar als je het zegt dan verwacht ik het ook."