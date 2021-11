Efteling

Nieuwe wintercollectie Efteling: truien, sokken en fleecedeken

De Efteling brengt een nieuwe wintercollectie op de markt. Het attractiepark presenteert dit najaar nieuwe warme wintertruien, huissokken en fleecedekens, allemaal in Efteling-stijl. Op de trui en sokken staan verschillende muzikale Sprookjesbos-bewoners.



Ze hebben instrumenten vast. Op de voorzijde prijkt een grote eekhoorn met een harp. Fans zullen naast eekhoorns en muisjes ook een lid van het kikkerorkest van De Indische Waterlelies herkennen.

"Wanneer het een koude winterdag is, is het heerlijk om in de wintertrui en huissokken onder een fleecedeken voor de open haard te zitten met een kopje warme chocolademelk", laat de Efteling weten.



Paddenstoelen

De katoenen trui, verkrijgbaar in de maten S tot en met XXL, kost 35 euro. De rode deken van 120 bij 150 centimeter, met witte paddenstoelen erop, is te koop voor 12,50 euro. Eind deze maand volgen de sokken. Voor één paar vraagt de Efteling 9 euro. De producten zijn uitsluitend verkrijgbaar in het park.