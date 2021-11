Efteling

Foto's: steeds meer oosterse sfeer in nieuw Efteling-gebied Wereld van Sindbad

Op de bouwplaats van de Wereld van Sindbad in de Efteling worden steeds meer thema-elementen zichtbaar. Vorige week was te zien hoe twee nieuwe bamboehuisjes een plek hebben gekregen in het gebied. Inmiddels zijn er opnieuw twee hutjes toegevoegd.



Samen met een oud bamboehutje, afkomstig uit het Avonturen Doolhof, telt de nieuwe waterspeelplaats Archipel inmiddels vijf gebouwtjes. Bij Sirocco, de nieuwe versie van kookpottenmolen Monsieur Cannibale, worden bruggen en muurtjes gebouwd. Er is ook een soort betonnen strandje met stenen aangelegd.

Op meerdere plekken staan masten met oosterse lampen. Dezelfde soort armaturen hangen onder de rieten kap van Sirocco. Wat er verder onder de kap gebeurt, wordt aan het zicht onttrokken door een enorm zeil. In het water moeten nog enkele bootjes komen te liggen.



Onderhoudskalender

Het themadeel staat in het teken van de zeereizen van Sindbad de Zeeman, onderdeel van de Sprookjes van 1001 Nacht. Wanneer het gebied en de twee nieuwe attracties opengaan, is nog niet bekend. Eerder viel op de onderhoudskalender te lezen dat de werkzaamheden zouden duren tot half december 2021.