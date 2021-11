Efteling

1,4 miljoen tv-kijkers zien Het Perfecte Plaatje vanuit de Efteling

Tv-programma Het Perfecte Plaatje op RTL 4 stond woensdagavond grotendeels in het teken van de Efteling. De kandidaten van de fotografieshow kregen de opdracht om in het Kaatsheuvelse attractiepark een foto te schieten die duidelijk emotie laat zien.



In Het Perfecte Plaatje strijden bekende Nederlanders in verschillende rondes met elkaar om de mooiste foto te maken. Wekelijks valt de slechtst scorende deelnemer af. De opnames in de Efteling vonden plaats op zondag 15 augustus.

Presentator Tijl Beckand verwelkomde de overgebleven kandidaten al vóór openingstijd in het park. Na een uitleg van ANP-fotograaf Rob Engelaar gingen Georgina Verbaan, Frits Sissing, Ruth Jacott, Patrick Martens, Bridget Maasland en Juvat Westendorp op pad.



Verveeld

Na een hele dag fotograferen koos Verbaan voor een plaatje van een verveeld meisje in de wachtrij voor Joris en de Draak. Sissing ging voor een foto van twee jongens bij de Sprookjesboom in het Sprookjesbos. Jacott leverde een kiekje in van Matroos Gijs, achter het Spookslot.



Martens maakte een vrolijke plaat van wildwaterbaan Piraña. Maasland legde bezoekers vast bij de vrije val van achtbaan Baron 1898. Westendorp fotografeerde een meisje in de fonteinen op de Pardoes Promenade, voor Symbolica. Het nabewerken gebeurde in een vergaderzaal van kantorencomplex Raveleijn.



Spoorwegmuseum

Uiteindelijk wees een driekoppige jury Patrick Martens aan als winnaar. Overigens werd de term 'Efteling' niet vaak genoemd. Meestal sprak men over "een pretpark". Het tweede gedeelte van de aflevering speelde zich af in een andere Nederlandse dagattractie, namelijk Het Spoorwegmuseum in Utrecht.



Naar de uitzending keken gemiddeld 1,4 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het Perfecte Plaatje is terug te kijken via de website van RTL.