Efteling pakt onderhoud Joris en de Draak groots aan: ook station in de steigers

De grote onderhoudsbeurt bij Efteling-achtbaan Joris en de Draak omvat meer dan alleen de baan zelf. Sinds vorige week is de populaire attractie dicht voor een renovatie, die tot begin december duurt. Het houten stationsgebouw krijgt ook aandacht.



Daar verscheen afgelopen week een steigerconstructie. Tegelijkertijd wordt draak Edna, de enorme animatronic naast de baan, uit elkaar gehaald. Wie vanaf De Vliegende Hollander naar de houten rollercoaster tuurt, kan een deel van het vuurspuwende monster zien liggen.

Het blijft afwachten wat de Efteling precies van plan is met Edna. Vroeger bewoog de draak, maar sinds enkele jaren staat het gevaarte stil. Directeur Fons Jurgens vertelde begin 2021 dat de draak "in ieder geval opgeknapt" zou worden.



Kleurverschillen

Zoals gebruikelijk bij een sluiting van Joris en de Draak vernieuwt men een deel van de baan. Zwakke stukken worden gesloopt en opnieuw aangelegd om het ritcomfort te verbeteren. Dankzij de kleurverschillen is goed te zien welke onderdelen recentelijk zijn vervangen.