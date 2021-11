Europa-Park

Europa-Park presenteert tijdelijke virtualreality-attractie in winterseizoen

Bezoekers van Europa-Park kunnen deze winter een gratis virtualreality-attractie uitproberen. De botsautobaan Arena of Football is tijdelijk getransformeerd tot Yullbe Go Arena. Daar krijgen ze een vijf minuten durende VR-beleving voorgeschoteld.



Europa-Park heeft sinds vorig jaar een losstaande VR-attractie met de naam Yullbe, in een gebouw naast themahotel Krønasår. De interactieve VR-ervaring in het attractiepark dient als een gratis voorproefje van één van de belevingen: Alpha Mods P.D.

Dat concept draait om de futuristische stad Ultraville. Deelnemers worden onderdeel van een speciale politie-eenheid die met ultramoderne auto's op criminelen jaagt. Het reserveren van de Yullbe Go Arena kan via de Europa-Park-app.



Alpenexpress

De volledige versie, waar bij Yullbe 12 euro per persoon voor afgerekend moet worden, duurt zo'n tien minuten. Sinds 2018 is er al een Alpha Mods-versie van de virtualreality-ervaring bij familieachtbaan Alpenexpress.