Harzturm

65 meter hoge uitkijktoren met 110 meter lange glijbaan in Duitsland

In het hart van Duitsland opent komende zomer een 65 meter hoge uitkijktoren met een spectaculaire tunnelglijbaan. Bezoekers kunnen 110 meter naar beneden glijden. Er wordt in de buis gebruikgemaakt van geluidseffecten en blacklightelementen. Sommige delen van de glijbaan zijn doorzichtig.



De toren wordt gerealiseerd in een natuurgebied in de deelstaat Nedersaksen, op anderhalf uur rijden van Hannover. Het project kreeg de naam Hartzturm. Op tientallen meters hoogte komen twee kijkplatforms, inclusief een glazen vloer. Met behulp van de glijbaan zijn bezoekers razendsnel weer beneden.

De glijattractie wordt neergezet door de Duitse fabrikant Wiegand, bekend van het bouwen van rodelbanen. Pal naast de toren verschijnt een entreegebouw met een winkel en een café. De tarieven moeten nog gepubliceerd worden. Ook de exacte openingsdatum is nog niet bekend.