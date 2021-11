Efteling

Foto's: souvenirwinkel Efteling staat in de steigers

Eén van de souvenirwinkels in de Efteling ondergaat een opvallende onderhoudsbeurt. De winkel Spiegeltje, spiegeltje..., gelegen op het Anton Pieckplein, staat momenteel in de steigers. Er vinden werkzaamheden plaats aan het dak.



Op dit moment zijn alle dakpannen verwijderd. Om het gebouw zijn bouwhekken met zeilen neergezet. Tijdens de renovatie blijft de winkel toegankelijk via de hoofdingang, die niet is afgesloten.

Even verderop, bij de ingang van het Lavenlaar, staan ook steigers. Daar wordt sinds september gewerkt aan het zogeheten Lonkhuys, dat samen met het Slakkenhuys de entree van het Laven-dorpje vormt.



Kostuumatelier

Spiegeltje, spiegeltje... is de opvolger van de souvenirwinkel Loetiek, die in het teken stond van het Volk van Laaf. Sinds eind 2019 is de locatie vormgegeven als een kostuumatelier, waar voornamelijk verkleedkleren en accessoires worden verkocht.



Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. Vroeger was de winkel een draaimolen met jeeps. Eind jaren tachtig, bij de komst van het Volk van Laaf, werd de overkapping van die nostalgische attractie getransformeerd tot de Loetiek. De molen zelf werd elders opnieuw opgebouwd.