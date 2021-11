Nieuws

Anderhalve meter keert terug in pretparken en dierentuinen, behalve bij coronabewijs

Waar de Nederlandse attractie- en dierenparken voor vreesden, wordt werkelijkheid. Vanaf zondag 14 november moeten bezoekers en medewerkers weer anderhalve meter afstand houden. Daarmee wil de overheid de verspreiding van het coronavirus tegengaan nu de cijfers oplopen. Alleen locaties waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, vormen een uitzondering op de regel.



In pretparken en dierentuinen gaat het dan specifiek om restaurants, terrassen, bioscopen, theaters en musea. Op alle andere plekken, zoals op paden en pleinen, maar ook in wachtrijen voor attracties en karretjes van achtbanen, wordt anderhalve meter weer de norm. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor de maximumcapaciteit en wachttijden.

Sinds 25 september is afstand houden niet meer verplicht. Veel parken zijn de afgelopen weken druk geweest met het verwijderen van alle borden, hekken, strepen, pijlen en schotten die ervoor zorgden dat bezoekers afstand konden houden. Komend weekend kunnen de spatschermen weer tevoorschijn gehaald worden.



Efteling

De nieuwe maatregelen, die vanavond werden aangekondigd door het kabinet, gaan officieel op zaterdag 13 november om 18.00 uur in. Onderdeel van de nieuwe regels is een sluitingstijd van uiterlijk 18.00 uur voor pretparken en dierentuinen. Die aanpassing heeft met name gevolgen voor de Efteling. Het Kaatsheuvelse sprookjespark zou in de winterperiode regelmatig tot 19.00 of 20.00 uur open blijven. Dat mag in ieder geval tot zaterdag 4 december niet.



De Nederlandse attractie- en dierenparken kunnen de beklemmende anderhalvemeterregel omzeilen door bij de ingang van alle bezoekers een coronabewijs te vragen. Als gasten bij binnenkomst laten zien dat ze volledig gevaccineerd, recent genezen of negatief getest zijn, is afstand houden in het park niet meer noodzakelijk. Ook kunnen alle losse controlepunten bij bijvoorbeeld horecagelegenheden dan worden opgedoekt en hoeven er geen mondkapjes meer gedragen te worden.



Drempel

Tot nu toe zien de meeste parken dat echter niet zitten, omdat daarmee een drempel ontstaat voor ongevaccineerden. Zij zullen zich dan moeten laten testen. In de toekomst kiest het kabinet wellicht voor een aanscherping van het coronabewijs, waardoor alleen gevaccineerde en genezen personen nog een groen vinkje krijgen bij het tonen van hun QR-code.



Toch werkt de politiek achter de schermen al een tijdje aan de invoering van een coronacheck voor alle bezoekers van pretparken en dierentuinen in Nederland. De noodzakelijke wetgeving wordt voorbereid, maar het kabinet kan nog geen ingangsdatum noemen. In musea en op kermissen is de CoronaCheck-app al sinds vorige week verplicht.