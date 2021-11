Blackpool Pleasure Beach

Oeps: Engels pretpark blundert met watermerk op poster

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach heeft zitten slapen bij het maken van marketingmateriaal voor een nieuwe vernieuwde attractie. Men wilde de heropening van de beroemde bootjesdarkride Valhalla in 2022 kracht bij zetten met een bijzondere reclameposter.



Daarop zijn twee Vikingen te zien in een bootje. Wie goed kijkt, ziet op de poster echter verschillende logo's van een stockphoto-website. Kennelijk heeft Pleasure Beach niet betaald voor het gebruiken van archieffoto's van een externe partij.

Vorige maand won Blackpool Pleasure Beach nog een internationale prijs - de Golden Ticket Award - voor Valhalla als beste waterattractie van 2021. Dat is opvallend, omdat de attractie al sinds 2020 gesloten is voor een enorme renovatie.



Vertraging

Eigenlijk hadden de werkzaamheden dit jaar afgerond moeten zijn, maar door de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. In 2022 kunnen bezoekers de vernieuwde darkride alsnog ontdekken.