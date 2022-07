Le Fleury

Pretpark in Noord-Frankrijk neemt familieachtbaan over na ongeluk in Schotland

Het Noord-Franse attractiepark Le Fleury, gelegen op ongeveer een half uur rijden van de Belgische grens, heeft een omstreden rollercoaster in huis gehaald. Het gaat om een familieachtbaan afkomstig uit een pretpark in Schotland. Vorig jaar raakten nog twee kinderen gewond tijdens een ritje.



De attractie stond sinds 2010 in het Schotse Landmark Forest Adventure Park, onder de noemer Runaway Timber Train. In augustus 2021 vond een merkwaardig ongeluk plaats waarbij twee wagons afbraken. Vervolgens is de baan verscheept naar Frankrijk.

Daar opende de attractie deze maand als Rhaegal, vernoemd naar een draak uit Game of Thrones. De 233 meter lange coaster, gebouwd door de onbekende Italiaanse fabrikant I.E. Park, heeft dan ook een drakenthema. Verder presenteert Le Fleury dit seizoen een klein reuzenrad en een molen met vliegende scheepjes.



Vervanger

Het park presenteert Rhaegal als de vervanger van de in 2016 geopende familieachtbaan Imoogi. Die achtbaan maakte ook al eens twee slachtoffers. In 2017 ontspoorde een karretje, waarna twee inzittenden naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Er zou een metalen onderdeel gescheurd zijn.