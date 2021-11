Efteling

Efteling waarschuwt bezoekers met beperking: 'Ga niet in de rij staan'

Nieuwe informatieborden bij Droomvlucht moeten duidelijkheid scheppen voor Efteling-bezoekers met een beperking. Bij de ingang van de attractie zijn twee opvallende klapborden neergezet. Daarop wordt in het Nederlands en in het Engels uitgelegd wat er verwacht wordt van invaliden.



Het komt regelmatig voor dat bezoekers met een faciliteitenkaart - die aangeeft dat ze een beperking hebben - in de normale Droomvlucht-wachtrij gaan staan. Als vervolgens in het station blijkt dat de attractie niet toegankelijk is voor de persoon in kwestie, kan dat zorgen voor frustraties en oponthoud.

De nieuwe borden sturen deze bezoekers naar de Virtuele Droomvlucht, de virtuareality-beleving bij de uitgang. Daar staat een medewerker klaar om de situatie te bespreken. "Ga niet in de reguliere rij staan", valt er te lezen.



Evacuatie

"Het instappen bij Droomvlucht is lastig vanwege een loopband. Tevens moet je in geval van evacuatie zelf een trap of ladder af kunnen lopen. Bij Virtuele Droomvlucht kijken wij graag samen met jou hoe je Droomvlucht kunt bezoeken." Wie uiteindelijk geen ritje kan maken in de populaire attractie, mag gebruikmaken van de virtualrealiy-variant.



Droomvlucht is één van de Efteling-attracties die niet geschikt zijn voor personen in een rolstoel. Ook Villa Volta, de Monorail in het Volk van Laaf en De Zes Zwanen in het Sprookjesbos moeten rolstoelers overslaan.