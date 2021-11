Attractiepark Rotterdam

Video: Hennie van der Most vertelt waarom Attractiepark Rotterdam nog steeds niet open is

Ondernemer Hennie van der Most kocht in 2012 een oude afvalverbrandingsinstallatie in Rotterdam om er een pretpark van te maken. De opening zou in 2015 moeten plaatsvinden. Nu zijn we bijna zeven jaar verder en is Attractiepark Rotterdam nog steeds niet af. Hoe kan dat?



Daarover vertelt de 71-jarige Van der Most in een interview op de regionale zender Rijnmond. Ondanks alle vertragingen heeft hij de handdoek nog niet in de ring gegooid. "We zijn nu de hoofdingang aan het bouwen, met roltrappen. En we wachten nog op wat vergunningen en dan kunnen we de attracties neerzetten en aankleden."

Volgens de eigenaar zijn er dagelijks zo'n twintig mensen aan het werk. "Ik zit er bovenop." Sommige grote attracties staan al grotendeels overeind, zoals een reuzenrad afkomstig uit Walibi Belgium, een schommelschip uit Walibi Holland en een spookhuis uit Dubai. Ook kan er al gemidgetgolft en gebowld worden. Een familieachtbaan ligt nog klaar.



Casino

Ondertussen blijft Van der Most tweedehands producten kopen om zijn park mee te vullen, zoals onlangs de volledige inboedel van een casino in Venlo. Dat zal gebruikt wordt voor zijn theater. "Dat is ook het probleem natuurlijk, dan pas ik het helemaal weer aan. En dan ga ik naar de gemeente: het wordt wat groter, of dit wordt weer veranderd."



Mede daarom waagt Van der Most zich niet meer aan het noemen van een openingsjaar. "Maar het wordt heel mooi. Het is een groeiproces. In het begin wilde ik 10, 15 miljoen investeren en ik denk dat het nu al over de 30 gaat." Spijt heeft hij niet. "Dat vind ik mooi, dat bouwen, dat is m'n lust en m'n leven."