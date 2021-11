Efteling

Gemeente vindt het prima als Efteling QR-code vraagt bij entree: 'Zou een hoop verwarring schelen'

De Efteling moet vanaf vrijdag controleren op coronabewijzen bij restaurants, terrassen, een 4D-bioscoop, een openluchttheater en een museum. Waarom zorgt het attractiepark niet gewoon voor een coronacheck bij de poort? Alle andere controlepunten kunnen dan verdwijnen. De gemeente Loon op Zand zou daar wel voor te porren zijn, blijkt uit navraag van Looopings.



Een gemeentewoordvoerder laat doorschemeren dat er vanuit de gemeente geen protest zou komen als de Efteling een coronatoegangsbewijs zou vragen van alle bezoekers. "Als de Efteling daar op eigen houtje voor kiest, dan is dat geen probleem", zegt hij. "Je zou de Efteling ook kunnen zien als een cultuurinstelling met voorstellingen."

Zolang de CoronaCheck-app niet nodig is bij de ingang, blijft het discutabel voor welke specifieke locaties die wel en niet noodzakelijk is. Doorstroomlocaties moeten officieel QR-codes scannen bij voorstellingen waar bezoekers stilstaan. "Maar is een voorshow van een attractie dan ook een voorstelling? Het blijft voer voor discussie. En het zou een hoop verwarring schelen als iedereen in de Efteling gecheckt is." Mondkapjes hoeven dan ook niet meer gedragen te worden.



Uitgesloten

De Efteling heeft daar zelf echter geen oren naar. Zolang het kabinet het coronabewijs niet verplicht stelt voor pretparken en dierentuinen, vraagt men geen QR-code bij de entree. Volgens het attractiepark zouden daarmee ongevaccineerde bezoekers uitgesloten worden. Zij kunnen zich vooralsnog wel gewoon laten testen.



Op dit moment is nog niet duidelijk vanaf welke datum attractie- en dierenparken in Nederland bij de ingang moeten gaan werken met het coronabewijs. Daar moet een wetswijziging voor plaatsvinden. Vrijdagavond geeft het kabinet een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen.