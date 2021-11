Efteling

Oud en nieuw vieren in de Efteling? Tickets nu verkrijgbaar

De Efteling is gestart met de ticketverkoop voor het oud-en-nieuwfeest op vrijdag 31 december. Toegangskaarten kosten 45 euro per persoon, of 33,75 euro voor abonnementhouders. De entreebewijzen, verkrijgbaar via de Efteling-site, zijn inclusief een glas champagne, een oliebol en parkeren.



Vorig jaar gingen de festiviteiten niet door vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar heeft de Efteling goede hoop dat het evenement wel plaats kan vinden, ondanks de stijgende coronacijfers in Nederland. Er wordt zelfs gesproken over "speciaal muzikaal entertainment op verschillende locaties in het park".

Het feest duurt van 19.00 tot 01.00 uur. Om middernacht wordt er op twee plekken een vuurwerkshow vertoond. Verblijfsgasten mogen zonder bijbetaling naar binnen.



Verplicht

Hoewel de Efteling momenteel niet werkt met coronabewijzen bij de entree, waarschuwt men dat een coronatoegangsbewijs op 31 december waarschijnlijk wel verplicht zal zijn. "Let op: oud-en-nieuw-tickets vallen niet onder het herroepingsrecht."



Voor reguliere bezoekers zonder apart kaartje is de Efteling op de laatste dag van 2021 geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag 1 januari 2022 gaan de poorten weer open om 10.00 uur.