Dolfinarium

Rechter houdt verhuizing van Dolfinarium-dolfijnen naar China voorlopig tegen

De verplaatsing van twaalf dieren uit het Dolfinarium in Harderwijk naar een Chinees attractiepark staat voorlopig op een laag pitje. Dierenrechtenorganisaties Sea Shepherd en House of Animals stapten naar de rechter om een stokje te steken voor de verhuizing. Hoewel de zaak nog niet inhoudelijk behandeld is, houdt de rechter het plan op dit moment wel tegen.



Daarmee wordt voorkomen dat de dieren al naar China vertrekken voordat de rechtbank goed naar de kwestie heeft kunnen kijken. Voor het Gelderse dierenpark zorgt dat nu niet voor problemen, vertelt manager Alex Tiebot aan Looopings. "De Chinese importpapieren zijn nog niet binnen, dus op dit moment kán de verhuizing ook nog niet plaatsvinden."

Het Dolfinarium wil twee walrussen, acht dolfijnen en twee zeeleeuwen onderbrengen in het Chinese attractie- en dierenpark Hainan Ocean Paradise. De dierenwelzijnsorganisaties vrezen dat de dieren daar shows moeten opvoeren onder erbarmelijke omstandigheden, maar het Dolfinarium is ervan overtuigd dat de dieren goed terechtkomen.



Zorgvuldig

Bovendien krijgen de overgebleven dieren in Harderwijk meer ruimte door de verplaatsing. Tiebot benadrukt dat er elders in Europa geen plek voor de walrussen, dolfijnen en zeeleeuwen was. "Er is een zorgvuldig proces aan voorafgegaan."



De rechtszaak richt zich niet op het Dolfinarium, maar op het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de vergunning voor de verhuizing te verlenen. De minister denkt dat het park zelf goed kan beoordelen of de Chinese partij aan alle eisen voldoet. De dierenactivisten zijn het daar niet mee eens.



23 november

Op dinsdag 23 november gaat de zaak verder. De Nederlandse vergunning loopt vooralsnog af op 9 januari 2022.