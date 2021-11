Disneyland Paris

Video: nieuwe kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade in Disneyland Paris

In Disneyland Paris is de nieuwe kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade vandaag voor het eerst vertoond voor publiek. Het kerstseizoen start officieel pas morgen, maar vanmiddag vond alvast een avant-première plaats. De parade bestaat uit vijf gloednieuwe wagens, veel dansers en een nieuwe soundtrack.



In de muziek zijn verschillende bekende kerstnummers verwerkt. Op de eerste wagen, in de vorm van een grote speelgoedtrein, zijn Mickey Mouse, Pluto, Stitch en Pinokkio zichtbaar. Minnie Mouse staat op de tweede wagen, samen met Stampertje en Mevrouw Konijn uit de animatiefilm Bambi.

Wagen drie draait om de bewoners van Duckstad: Donald Duck, Katrien Duck, Dagobert Duck en de neefjes Kwik, Kwek en Kwak. Op de prinsessenwagen kregen vandaag Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje en Belle een plek. De parade wordt afgesloten door een enorme arrenslee van de Kerstman, met het elfje Tinkelbel.



Goofy

Tussen de dansers verschijnen nog meer bekende Disney-figuren, waaronder de biggetjes Knir, Knar en Knor, Klarabella Koe, Knabbel, Babbel, Winnie de Poeh, Teigetje, Knorretje, Iejoor, Goofy en diverse prinsessen.



De parade bevat een showelement op Central Plaza, het grote plein voor Sleeping Beauty Castle. Daar worden de wagens stilgezet, waarna Disney-personages vier grote podia betreden. Ook op Town Square, het plein bij de ingang van het Disneyland Park, stoppen de wagens. 's Avonds wordt tijdens de parade een grote kerstboom aangestoken.



Verlichting

De kerstperiode duurt nog tot en met zondag 9 januari 2022. Bijzonder aan Mickey's Dazzling Christmas Parade is dat de bonte stoet op veel dagen ook na zonsondergang te zien zal zijn. Dankzij verlichting in de wagens kan de parade worden ingezet als avondentertainment.