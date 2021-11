Disneyland Paris

Kerstmis in Disneyland Paris: twee shows, parade en meet-and-greets

Vanwege de coronacrisis wordt Kerstmis in Disneyland Paris iets minder uitbundig gevierd dan voorheen. Tijdens de kerstperiode kunnen bezoekers kijken naar twee speciale kerstshows en een nieuwe kerstparade. Verder zijn er vooral veel meet-and-greets met Disney-figuren in kerstkleding.



In 2019 presenteerde Disneyland nog vijf verschillende kerstvoorstellingen. Een jaar later bleef het resort dicht vanwege de Franse coronamaatregelen. Dit jaar zijn er twee shows, waarvan één volledig nieuwe productie. Dat is A Funny, Snowy Winter in het Walt Disney Studios Park.

Op het podium voor The Twilight Zone Tower of Terror bereiden Donald Duck en Goofy zich voor op Kerstmis. Er wordt gebruikgemaakt van led-videoschermen, vuureffecten en vuurwerk. Na afloop kunnen toeschouwers met de figuren op de foto.



Big Band

Verder is er de zangvoorstelling Let's Sing Christmas in Videopolis, het theater bij fastfoodrestaurant Café Hyperion in het Disneyland Park. Het Animagique Theater in het Walt Disney Studios Park, waar voorheen Mickey's Christmas Big Band te zien was, wordt nu ingezet voor meet-and-greets. Royal Castle Stage, het podium voor het kasteel, staat vooralsnog leeg. Eerder werd daar The Royal Sparkling Winter Waltz opgevoerd.



De gloednieuwe kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade komt twee keer per dag voorbij. Op het plein bij het kasteel van Doornroosje en het plein bij treinstation Main Street Station stoppen de wagens voor een showelement. Dat onderdeel ontbrak eerder vanwege technische problemen.



Disney Illuminations

Avondspektakel Disney Illuminations maakt naar verwachting een rentree op dinsdag 21 december. Disney Stars on Parade keert pas na het kerstseizoen weer terug. Andere reguliere theaterproducties gaan ondertussen wel door: The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, The Disney Junior Dream Factory en Frozen: A Musical Invitation.



Meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse in Fantasyland werd voorzien van een kerstdecor. In Arcade Beta, een ruimte bij Videopolis, is de Kerstman neergestreken. Bij spookhuis Phantom Manor poseert Jack Skellington uit The Nightmare Before Christmas in zijn kerstoutfit.