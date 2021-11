Disneyland Paris

Weer wordt er gedemonstreerd voor het kasteel van Disneyland Paris

Vakbond CGT laat opnieuw van zich horen in Disneyland Paris. Nietsvermoedende bezoekers die vandaag een magisch dagje uit dachten te hebben, worden geconfronteerd met stakende medewerkers bij het sprookjeskasteel van Doornroosje.



Een deel van Central Plaza - het plein voor Sleeping Beauty Castle - is momenteel afgesloten vanwege de demonstratie. Het gaat om personen in rode hesjes die zwaaien met rode CGT-vlaggen.

Beveiligers doen hun best om ervoor te zorgen dat bezoekers geen foto's maken van de menigte. Dat blijkt knap lastig, omdat heel wat mensen een kiekje van het kasteel willen maken. Bovendien is Disney-figuur Stitch op het plein aanwezig voor een meet-and-greet.



Hotel

De laatste paar weken vinden er regelmatig protestacties plaats in Disneyland Paris. Eerder waren er ook al stakingen bij de ingang van de Disney-parken en Disney's Newport Bay Club Hotel. Pijnpunten zijn de lage salarissen en de hoge werkdruk. Voor morgen is wederom een staking aangekondigd.