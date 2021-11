Leveranciers

Mysterieuze constructie op terrein van Limburgse attractiebouwer Vekoma

Op het terrein van de gerenommeerde Limburgse attractiebouwer Vekoma verrijst een raadselachtige constructie. De fabrikant werkt aan een enorme stalen toren met dikke steunpilaren en zijspanten. Pretparkfan Sjaak van Horne wist de opstelling op de gevoelige plaat vast te leggen. Vekoma wil niet zeggen waar het gevaarte voor bedoeld is.



In een bouwaanvraag van afgelopen voorjaar wordt het project "De Toverdoos" genoemd. De toren is een "tijdelijke proefopstelling", zo valt er te lezen. Verdere informatie ontbreekt. "Hier kunnen we op dit moment verder niet op ingaan", laat een woordvoerster van Vekoma aan Looopings weten.

Vekoma leverde recentelijk achtbanen voor bijvoorbeeld Phantasialand, Energylandia en een hoop Disney-parken. Bij de firma in het Limburgse dorpje Vlodrop staan regelmatig intrigerende testopstellingen van nieuwe achtbaantypes.



Walt Disney World

Zo konden fans de afgelopen jaren onderdelen spotten van flying coaster F.L.Y. in Phantasialand en achtbaan Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind in het Amerikaanse Walt Disney World.