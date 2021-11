Efteling

Efteling vraagt vanaf vrijdag coronabewijzen bij Fabula, Raveleijn, Efteling Museum en terrassen

Efteling-bezoekers moeten vanaf vrijdag 12 november een coronatoegangsbewijs laten zien bij 4D-bioscoop Fabula, paardenshow Raveleijn, het Efteling Museum en buitenterrassen bij horecalocaties. Vanaf maandag 15 november - de start van de Winter Efteling - is een coronabewijs ook verplicht op de Warme Winter Weide. Dat heeft de gemeente Loon op Zand besloten naar aanleiding van uitspraken van zorgminister Hugo de Jonge.



Hij liet gisteren weten dat het niet de bedoeling is om in de Efteling andere regels te hanteren dan in de rest van Nederland. De minister verbaasde zich erover dat bezoekers van het attractiepark zonder het scannen van een QR-code een bioscoop, theaters, een museum en buitenterrassen konden betreden.

Daar komt deze week dus alsnog verandering in. "Vergelijkingen tussen de Efteling enerzijds en kermissen, zelfstandige theaters, musea en bioscopen anderzijds gingen naar wij meenden mank", meldt burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand. "Kennelijk zagen we dit verkeerd en dienen we meer onderscheid te maken."



Evident

Elke attractie kan nu "met een ander maatregelpakket van doen krijgen", aldus de burgemeester. Over de terrassen laat ze weten: "Op plekken waar het verband tussen een horeca-uitgiftepunt en de zitgelegenheid evident is, wordt de QR-code gevraagd. Op andere plekken mogen mensen gewoon even zitten en iets wat ze van thuis meenamen opeten." De Warme Winter Weide hoort bij de eerste categorie.



De Efteling is het niet helemaal eens met die lezing, maar men gaat toch doen wat de gemeente vraagt. In een verklaring spreekt het attractiepark over "een verschil van inzicht". Een woordvoerder benadrukt dat er in de Efteling zo'n tweehonderd gebouwen staan. "Met ieder een eigen doel. Dat zijn unieke locaties, die niet altijd direct te vergelijken zijn met locaties buiten de Efteling."



Negatief

De Efteling baalt naar eigen zeggen van de ontstane commotie. "We vinden het jammer dat we hiermee negatief in het nieuws komen." Maar alle ophef had toch voorkomen kunnen worden als de Efteling gewoon direct de regels gevolgd had? "Het lijkt nu alsof we ons opzettelijk niet aan de maatregelen houden", reageert de voorlichter. "Wij hebben altijd de beste intenties gehad om de maatregelen zo goed mogelijk toe te passen om voor gasten en medewerkers een veilige omgeving te creëren."



De CoronaCheck-app was al verplicht bij binnenrestaurants en de bijbehorende afgesloten terrassen, zoals Panorama en Polles Keuken. Binnenkort verdwijnen de afzonderlijke checks in het park: dan moeten alle bezoekers van 13 jaar en ouder een QR-code laten zien bij de entree van de Efteling. Een ingangsdatum voor die maatregel is echter nog niet bekend.