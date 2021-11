Zoo Leipzig

Duitse dierentuin sluit tropische hal na mysterieuze dood vogels

Het Duitse dierenpark Zoo Leipzig heeft het overdekte regenwoud Gondwanaland gesloten voor bezoekers. Aanleiding is de plotselinge dood van een aantal vogels in de hal. Die werd mogelijk veroorzaakt door een zeer besmettelijke ziekte.



Afgelopen zondag stierven meerdere kwartels en fazanten in Gondwanaland. Momenteel is er een onderzoek gaande naar de toedracht. In overleg met de veterinaire dienst van Leipzig besloot de dierentuin geen risico's te nemen.

Door de hal af te sluiten, wil men zowel bezoekers als de andere beesten in het park beschermen tegen mogelijke ziektekiemen. "Zolang we geen duidelijkheid hebben, moeten we alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de dierenpopulatie te waarborgen", zegt directeur Jörg Junhold.



Wildlands

In Gondwandaland leven 140 diersoorten en 24.000 planten. Met een oppervlakte van 16.500 vierkante meter is het de op één na grootste overdekte jungle in een dierenpark ter wereld. Alleen de tropische kas Rimbula in Wildlands Adventure Zoo Emmen is nog groter.