Efteling

Zorgminister Hugo de Jonge: Efteling moet ook coronabewijzen vragen bij theaters, bioscoop en museum

De Efteling moet bezoekers wel degelijk om coronatoegangsbewijzen vragen bij een bioscoop, een museum en theaters. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in een interview op BNR Nieuwsradio. Volgens De Jonge is het niet bedoeling dat in het Kaatsheuvelse sprookjespark andere regels gelden dan in de rest van Nederland.



Nu is dat nog wel het geval. Nederlanders moeten officieel een coronabewijs laten zien bij onder meer theaters, musea, bioscopen en terrassen. Toch kunnen bezoekers van het grootste attractiepark van de Benelux gewoon zonder check naar binnen bij het Openluchttheater in het Sprookjesbos, de showarena van Raveleijn, het Efteling Museum en 4D-bioscoop Fabula. Ook meerdere terrassen zijn toegankelijk zonder coronapas.

Dat moet anders, vertelt De Jonge in gesprek met politiek journalist Thomas van Groningen. "Dat lijkt me heel merkwaardig, omdat bij al die toepassingen nou juist wél dat coronatoegangsbewijs nodig is", reageert de minister.



Elementen

De Jonge windt er geen doekjes om. "Op al die elementen binnen de Efteling waar dat coronatoegangsbewijs ook buiten de Efteling van toepassing is, moet je dat natuurlijk ook laten gelden bínnen de Efteling."



Een woordvoerder van de Efteling verwijst naar de gemeente, die de huidige regels heeft goedgekeurd. Stoort minister De Jonge zich eraan dat gemeentes en burgemeesters laks omgaan met het implementeren en handhaven van de landelijke maatregelen? "Nee, dat moment ben ik echt voorbij. Als ik zo in elkaar zou zitten, zou ik niet geschikt zijn voor dit werk."



Zeer tevreden

Van Groningen trok al eens bij de gemeente aan de bel over het niet-naleven van de coronaregels in de Efteling. Toen kreeg hij te horen dat VVD-burgemeester Hanne van Aart zeer tevreden is over de gang van zaken. "We gaan met de Efteling niet anders om dan met andere ondernemingen in onze gemeente", liet ze optekenen.



Binnen afzienbare tijd wordt een coronatoegangsbewijs noodzakelijk voor de héle Efteling. Het kabinet wil de CoronaCheck-app verplicht stellen voor Nederlandse pretparken en dierentuinen.



Strakker inregelen

De Jonge: "Om iedere discussie te vermijden, hebben we gezegd: bij de uitbreiding van de toepassing van de coronatoegangsbewijzen, gaat het niet alleen over de detailhandel, maar dan gaat het ook over de niet-essentiële dienstverlening. Kortom: we gaan bekijken of we het strakker kunnen inregelen, zodat we ieder dispuut daarover voorkomen."