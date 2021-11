Nieuws

Groot horror-evenement in Gelderland: walkthrough met 138 acteurs

Wie nu al heimwee heeft naar Halloween, kan komend weekend terecht in de Gelderse gemeente Montferland. Daar vindt een groot horror-evenement plaats met bijna 140 acteurs: Lakeside Horror. Bezoekers maken een wandeling van anderhalve kilometer om een recreatieplas.



Ze worden de stuipen op het lijf gejaagd door griezels in acht verschillende thema's. De inspiratie ontstond bij de beroemde Halloween Fright Nights. "Wij vinden de spookhuizen in Walibi altijd fantastisch, maar die duren hooguit tien minuten", vertelt mede-initiatiefnemer Martijn Doornink aan Looopings. "Dus wij dachten: het zou leuk zijn als je dat anderhalve kilometer achter elkaar kunt doen."

Zo ontstond de walkthrough met scare actors en decors in de openlucht. Voor de grime wordt samengewerkt met een theateropleiding. De organisatie zorgt er naar eigen zeggen voor dat het niet te druk wordt. "We werken met tijdsloten, zodat iedereen met een eigen groepje kan lopen. Iedere anderhalve minuut laten we maximaal tien mensen naar binnen, dus je loopt praktisch alleen."



Tijdvakken

Vorig weekend waren de eerste vier avonden. Het evenement staat nog op de planning voor donderdag 11, vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 november. Er zijn tijdvakken beschikbaar tussen 18.30 en 22.30 uur.



Tickets, verkrijgbaar via de website van Lakeside Horror, kosten 16 euro. Een coronatoegangsbewijs is verplicht. Bezoekers zijn doorgaans één tot twee uur onderweg. Op de route zijn ook enkele horecapunten te vinden.