Efteling

Efteling-schommelschip Halve Maen in de problemen: tot nader order dicht

Het grote schommelschip van de Efteling kampt met een hardnekkig technisch mankement. Door een storing staat de Halve Maen al sinds woensdag 3 november stil. Het attractiepark durft nog niet te zeggen wanneer bezoekers weer kunnen schommelen.



Wat er precies mis is, kan een woordvoerder niet zeggen. Hij houdt het op een "technische storing". "Op dit moment kijken we samen met de leverancier naar de oorzaak en een mogelijke oplossing." De Halve Maen, geopend in 1982, werd gebouwd door de gerenommeerde fabrikant Intamin.

"We weten helaas nog niet hoelang de attractie buiten bedrijf zal zijn", aldus de voorlichter. Hoewel het schip ontbreekt op de online onderhoudskalender van de Efteling, staat bij de ingang wel een bord dat wijst op onderhoudswerkzaamheden. Momenteel is ook houten achtbaan Joris en de Draak dicht voor een renovatie.



Zomer

Met een hoogte van 20 meter en een lengte van 27 meter is de Halve Maen Europa's grootste schommelschip. Afgelopen zomer was de attractie ook al langdurig gesloten. Een onderhoudsbeurt die vier dagen zou duren, nam uiteindelijk bijna vier weken in beslag.