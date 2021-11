Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak de rest van de maand gesloten

Eén van de populairste attracties in de Efteling blijft de rest van de maand gesloten. Wie de komende weken een bezoek brengt aan het park, moet er rekening mee houden dat houten achtbaan Joris en de Draak niet toegankelijk is. Er vinden tot begin december werkzaamheden plaats.



In september en oktober dit jaar was de dubbele rollercoaster al enkele weken deels gesloten. In verband met onaangekondigde noodreparaties moest één van de twee banen meermaals dicht. Nu is er sprake van gepland onderhoud bij beide banen.

Joris en de Draak staat op de onderhoudskalender tot en met vrijdag 3 december. Op maandag 15 november start de Winter Efteling 2021-2022.



Animatronic

Veel fans hopen dat de Efteling de grote animatronic van draak Edna, die naast de banen staat, ook aanpakt. Dat gevaarte staat al jaren stil. In 2019, dus nog vóór de coronacrisis, liet de Efteling weten dat er geen plannen zijn om daar verandering in te brengen.



Begin dit jaar beloofde Efteling-directeur Fons Jurgens alsnog dat de draak later in 2021 wat aandacht zou krijgen. "Ze wordt dan in ieder geval opgeknapt, zodat ze er weer piekfijn uitziet", aldus Jurgens. "Of Edna ook weer gaat bewegen, bekijken we op een later moment." Tot nu toe is de situatie echter onveranderd.