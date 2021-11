Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris viert Disney+ Day met meet-and-greets en lichtshow

Disney heeft 12 november uitgeroepen tot internationale Disney+ Day. Ook in Disneyland Paris stond men stil bij de themadag rond de bekende streamingdienst. Bezoekers werden vrijdag onder meer getrakteerd op bijzondere meet-and-greets, een speciaal toetje en een lichtshow.



In het Walt Disney Studios Park was voor de gelegenheid de blauwe loper uitgerold. Mickey Mouse en zijn vrienden lieten zich zien in blauwe outfits. Voor alle bezoekers lagen gratis Disney+-buttons klaar.

Verder verschenen gedurende de dag verschillende Disney-figuren die normaal gesproken zelden in Disneyland Paris te ontmoeten zijn. Zo waren er meet-and-greets met personages uit de Pixar-animatiefilms Inside Out, Monsters, Inc. en Up.



Vuurwerk

The Twilight Zone Tower of Terror was het decor van een kleinschalige Disney+-lichtshow met videoprojecties en vuurwerk. Het kasteel van Doornroosje werd 's avonds blauw uitgelicht, net als verschillende iconische gebouwen in de Amerikaanse Disney-parken.