Zoo Leipzig

Duitse dierentuin accepteert geen coronatests: alleen gevaccineerde en genezen bezoekers welkom

De dierentuin in de Duitse stad Leipzig laat vanaf vandaag alleen nog bezoekers toe die volledig gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van het coronavirus. Wie daar niet aan voldoet, mag in principe niet naar binnen. Testen is geen optie meer.



Daarmee is Zoo Leipzig één van de eerste toeristische trekpleisters in Europa waar niet-gevaccineerden niets meer te zoeken hebben. De aanpassing heeft te maken met het aanscherpen van de coronaregels in deelstaat Saksen. De coronacijfers in de regio zijn de laatste tijd schrikbarend hoog, terwijl er relatief weinig mensen gevaccineerd zijn.

Daarom koos de overheid voor het 2G- in plaats van het 3G-model. Alleen gevaccineerde en genezen personen kunnen nog gebruikmaken van restaurants en andere publiek toegankelijke locaties in de deelstaat; negatief geteste personen niet meer.



Controleren

"Aangezien het voor ons niet mogelijk is om coronabewijzen voor de dierenverblijven en de horeca apart te controleren, hebben we besloten de 2G-regel toe te passen op de hele dierentuin", laat Zoo Leipzig weten op social media.



Er geldt een uitzondering voor kinderen tot 16 jaar en mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden. Die laatste groep heeft een geldig ontheffingsbewijs nodig om toegang te krijgen. In dierenverblijven en winkels moeten bezoekers eveneens medische mondkapjes dragen.



Belantis

Saksen huisvest ook enkele pretparken, waaronder Freizeitpark Plohn en Belantis. Die hebben voorlopig echter geen last van de nieuwe regel, omdat het zomerseizoen al voorbij is. Afgelopen zondag waren de poorten daar voor het laatst geopend.