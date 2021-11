Disneyland Paris

Influencer kraakt hotel Disneyland Paris af: 'Waardeloze ontvangst'

De Franse influencer Magali Berdah, goed voor 857.000 Instagram-volgers, heeft geen fijn weekend gehad in Disneyland Paris. In een video op Instagram kraakt ze het hotel waar ze verbleef volledig af. De service liet volgens haar nogal te wensen over.



Berdah gaat door een moeilijke tijd. Op 11 oktober werden haar schoonzus en zwager bruut vermoord. Ze ging daarom samen met haar man en drie getraumatiseerde nichtjes naar Disneyland Paris om hun hoofd leeg te maken.

Dat plan liep helaas in het honderd. De influencer sliep in het recent vernieuwde Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. De kans lijkt klein dat ze er ooit nog terugkeert. "Ik heb nog nooit zo'n waardeloze ontvangst gehad", zegt ze in een Instagram-verhaal. "Ze hebben er een puinhoop van gemaakt, het is verschrikkelijke reclame voor Disney."



Huilen

"Gisteravond begon één van mijn nichtjes te huilen omdat een receptioniste tegen haar sprak alsof ze een hond is", gaat Berdah verder. "Normaal gesproken heerst hier Disney-magie, ik begrijp het niet!"



Ook over de schoonmakers is ze niet te spreken. "'s Morgens om 09.00 uur komen ze je kamer binnen en doen het licht aan zonder zelfs maar te kloppen. En dat allemaal voor torenhoge prijzen."