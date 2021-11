Walibi Belgium

Video: scare actors Walibi Belgium leven zich uit op laatste halloweenavond

Scare actors van Walibi Belgium hebben alle remmen losgegooid op de laatste halloweenavond van het jaar. Om het halloweenseizoen in stijl af te sluiten, zorgden de acteurs 's avonds voor een bijzonder schouwspel in één van de drie scare zones.



Videobeelden van Facebook-pagina Fan Club Walibi laten zien hoe de personages uit het gebied Rebellion Land plotseling het zombiegedeelte Last Shelter binnenvallen, gewapend met kettingzagen en knuppels. Ze worden bijgestaan door een vuurspuwer.

Omstanders kijken toe terwijl de zombies één voor één worden uitgeschakeld door de agressieve bendeleden van Rebellion Land. Acteurs laten zich over de decors en op de grond vallen. Uiteindelijk gaan de gangsters er triomfantelijk vandoor met een groene kist. Ze laten de zombies verslagen achter.



Uitverkocht

Normaal gesproken staan Last Shelter en Rebellion Land volledig los van elkaar. De halloweenperiode van Walibi Belgium duurde tot en met gisteren. Op zaterdag 6 november vond de laatste avondopenstelling van het jaar plaats, tot 22.00 uur. Het park was volledig uitverkocht.