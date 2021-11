Attractiepark Toverland

Vrouw belaagd door vijf mannen tijdens halloweenavond in Toverland

In Toverland is zaterdagavond 6 november een jonge vrouw lastiggevallen door een groepje mannen. Dat gebeurde tijdens de laatste Halloween Night van het seizoen, omstreeks 21.30 uur. Volgens de politie werd het slachtoffer belaagd door vijf personen.



Politieagenten stonden zaterdagavond bij de uitgang van het Noord-Limburgse attractiepark, in de hoop de daders te kunnen aanhouden. "Door de politie is gezocht naar dit groepje jonge mannen", vertelt een politiewoordvoerster aan Looopings.

"Zij werden niet meer aangetroffen." Verdere details ontbreken op dit moment. "De politie heeft de zaak in onderzoek", vult de voorlichtster aan. Toverland zelf bevestigt dat er een "voorval tussen bezoekers" heeft plaatsgevonden.



Dertien

Er stonden dit jaar dertien Halloween Nights op de planning, tussen 9 oktober en 6 november. Het park bleef open tot 23.00 uur.