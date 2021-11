Efteling

Gigantische wachtrij bij Efteling-attractie Droomvlucht door technisch probleem

Bezoekers van de Efteling moeten vandaag een hoop geduld hebben als ze een ritje willen maken in Droomvlucht. Vanwege een technisch probleem draait de darkride momenteel op halve capaciteit. De helft van alle bakjes blijft leeg.



De karretjes van Droomvlucht gaan per twee door de attractie. Van alle gondelparen wordt het achterste bakje op dit moment niet gebruikt. Daardoor loopt de wachttijd behoorlijk op.

Vanmiddag stonden bezoekers bijna twee uur in de rij voor een ritje van zes minuten. Bij de andere grote attracties in het park is het een stuk rustiger, met wachttijden van gemiddeld een half uur.



Uitstapband

Volgens een woordvoerder van de Efteling zijn de achterste Droomvlucht-gondels tijdelijk niet toegankelijk vanwege "een technisch probleem bij de uitstapband". Het is de bedoeling om het mankement snel te verhelpen. "Dit wordt morgen gerepareerd."