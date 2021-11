Efteling

Efteling houdt zich niet aan de coronaregels, concludeert politiek journalist

De Efteling houdt zich moedwillig niet aan de landelijke coronaregels. Dat beweert politiek journalist Thomas van Groningen van BNR Nieuwsradio. Hij wijst erop dat het Kaatsheuvelse attractiepark bij een bioscoop, theatervoorstellingen, sommige buitenterrassen en een museum geen coronabewijs vraagt, terwijl dat in de rest van Nederland wel moet.



Bezoekers van de Efteling hebben de QR-code in de CoronaCheck-app alleen nodig bij grote restaurants. Wie een bezoek brengt aan 4D-bioscoop Fabula, showarena Raveleijn, het Openluchttheater in het Sprookjesbos of het Efteling Museum, hoeft niets te laten zien. Dat lijkt haaks te staan op het kabinetsbeleid. Officieel is een coronacontrole wél verplicht voor bioscopen, theaters en musea.

Ook verschillende buitenterrassen in het sprookjespark zijn toegankelijk zonder QR-code, waaronder die bij eetgelegenheden Frau Boltes Küche, Smulpaap en Kombuys. Eigenlijk zijn horecazaken sinds zaterdag 6 november verplicht om ook op het terras om een coronatoegangsbewijs te vragen.



Voorkeurspositie

Van Groningen, tevens één van de vaste gezichten van de NPO-talkshow Op1, richt zijn pijlen op burgemeester Hanne van Aart. "Het lijkt bijna alsof zij de Efteling een voorkeurspositie geeft, door een oogje dicht te knijpen", vertelt hij in gesprek met Looopings. Voor lokale ondernemers gelden immers andere regels, concludeert Van Groningen. "Als je de Efteling-bioscoop, de Efteling-terrassen en het museumpje elders in Nederland zou neerzetten, zou er wel een coronacheck nodig zijn."



De journalist constateert dat de Efteling vaker twijfelachtig omgaat met de regels. "Al sinds de start van de coronacrisis zien we dat de Efteling de geldende maatregelen anders interpreteert dan de rest van Nederland. Het is een patroon aan het worden."



Uitstekend

Van Groningen heeft de gemeente al eerder om een reactie gevraagd. "Toen was het antwoord: wij vinden wel degelijk dat de Efteling zich uitstekend aan de maatregelen houdt. Dat lijkt me aantoonbaar onjuist. Op andere plekken in Nederland worden bedrijven hard aangepakt als ze doen wat de Efteling nu doet."



Politiek Den Haag is niet blij met burgemeesters als Van Aart, weet Van Groningen. "De minister van Volksgezondheid blijft tegen burgemeesters zeggen: de naleving en handhaving van de regels moet beter, want de coronacijfers gaan de verkeerde kant op. Dit is een voorbeeld van een plek waar het niet goed gaat en zo'n burgemeester het blijkbaar prima vindt."



Wetswijziging

Overigens zijn er wel plannen om coronatoegangsbewijzen verplicht te stellen in pretparken en dierentuinen. Daarvoor moet een wetswijziging plaatsvinden. Wanneer bezoekers niet meer naar binnen kunnen zonder coronabewijs, is op dit moment nog niet bekend.